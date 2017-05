Briti blogija: Koit ja Laura laulavad vist erinevaid lugusid

"Paistis, et Koit ja Laura laulavad erinevaid lugusid. See oli tõesti väga vaevaline ja sunnitud. See peaks olema laul armastajatest, kes on lahus, kuid võivad sellest hoolimata kire taasavastada, kuid Laura ja Koit ei vaata kordagi teineteisele armastavalt silma, mis viitaks, et nad on kunagi koos olnud. Neil ei ole üldse silmsidet, kui välja arvata lühike hetk lõpus," kirjutas Colclough.

Colclough selgitas, et kuigi pressiruumis ei saa lavalisest olekust täielikku ülevaadet, on Eesti etteastet lausa kurb vaadata. "See näeb välja vilets ja halvasti ettevalmistatud, sest Koit ei oska laval oma kohalegi minna ja seda kolm korda järjest. Lavaline olek on halvasti kavandatud ja oma lähenemise tõttu ennast täis. Nad ütlevad, et on Eurovisioonil varem olnud ja teavad, mida teha, kuid see mõjub väga valesti, sest nad pole lugenud tagasisidet, mida me andsime 12 kuud tagasi Jürile," oli Colclough kriitiline.

Mees selgitas, et hoolimata lavalisest olekust on Eesti euroloo "Verona" potentsiaal suur. "Paberil on see suurepärane laul, mis karjub finaalipääsu ja esiviisiku järele. Paraku vajub see laul põhja, kui midagi kiiresti ei muudeta," tõdes Colclough.