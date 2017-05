Laura: esimene lavaproov ei läinud nii, nagu lootsime

"Lava on piisavalt suur meile ja isegi minu kleidile. Mulle meeldis väga laval olla, näha, kuidas kaamerad on paigutatud. Esimeses lavaproovis ei läinud kõik nii nagu plaanisime, aga see on siiski esimene proov," tõdes Laura pressikonverentsil.

Laura lisas, et sai laval palju tuge ka Koidust. "Esimene lavaproov on alati teistsugune. Me teame, et on asju, mida muuta ja teame, mida peab muutma. Me ilmselt teeme midagi minu lavakostüümiga. Õnneks meil on aega," kiitis Koit.

Laura ja Koit meenutasid pressikonverentsil ka oma esimesi Eurovisioonikogemusi, rääkisid oma karjäärist Eestis ja tutvustasid oma eurolaulu "Verona". "On raske teha midagi väga uut. Sa paned selle ikka kokku sellest, mida oled varem näinud ja kuulnud," rääkis Laura Eesti etteastest.

Vaata Wiwibloggsi videot pressikonverentsist: