Eesti suurimas alpakafarmis on 40 looma

Are farmis on alpakaid 40, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Alpakadega pole suurt muret, sest nad võivad kogu talve väljas olla. Heina antakse neile aasta läbi, samuti mineraalsööta.

Alpakafarmi perenaise Kaja Varmisoni sõnul on kõige suurem töö loomade pügamine.

"Pügamiseks me seome nad kinni, pikali maha. See võib tunduda brutaalne, aga see on kõik selleks, et looma vähem vigastada ja et saaks selle töö kiiresti tehtud. Inimestele meeldivad nad paksu villaga, aga minule meeldivad siis, kui nad on pügatud," rääkis ta.

Varmison avastas alpakad Norras elades.

"Kui me elasime Norras, siis ta kudus alpakalõngast. Ja ta ei teadnud, mis on alpaka. Mõne aja pärast hakkas ta otsima internetist, mis loom on alpaka, et lõng on nii pehme, siis me leidsime need kummalised loomad - nagu lambad, aga pika kaela ja pikkade jalgadega," rääkis alpakafarmi peremees Kai Ødegårdstuen.

Are farmis on ka kameruni kääbuskitsed, et väiksematel külastajatel oleks samuti, keda paitada.