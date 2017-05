Imateadustaja Henri Laumets teeb hobikorras igal aastal keskkooli lõpueksameid

"Eile tulin Tartust Tamme gümnaasiumist. Tegin seal koos abiturientidega inglise keele lõpueksamit. Ja tegelt pole eksamisess veel läbi. Järgmisel nädalal, 9. mail, on veel suuline osa ees. Ma arvan, et see jätkub nii veel aastast aastasse. Saan end proovile panna," selgitas Laumets oma imelikku hobi.

Ta lisas, et järelikult on tema elu nii stressivaba, et on vajadus pinget eksamitega juurde luua.

Igal aastal proovib ta eksamite sooritamise järel ka ülikoolidesse kandideerida, kuigi tal tegelikult sinna minna plaanis pole.