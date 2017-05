Traditsiooniline kasemahl maitses Reikopile nagu väga halb vein

Reikop proovis esmalt arooniaga maitsestatud kasemahla, mis oli tema hinnangul väga hea.

Siis läks käiku astelpaju-kasemahl ja vana Eesti retsepti järgi tehtud puhas kasemahl.

"Kui vanasti koguti kasemahla, siis kasemahl pandi külma ruumi seisma, pudeli-purgi sisse, ning joodi seda jaanipäeval heinateo ajal. Kasemahl läks selle aja jooksul hapnema. Käärimisprotsessi käigus on sellest kõik suhkrud välja tulnud, ta on hästi mõnus heinamaajook," rääkis Ardon Kaerma.

Traditsiooniline kasemahl maitses Reikopile juba nagu väga halb vein.

"See on teil uskumatult ebaõnnestunud jah," tõdes Reikop. Ardon Kaerma aga kinnitas, et asiaatidele kõnealune toode väga meeldib.