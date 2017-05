"Ringvaade" tutvustas auhinnatud noori balletitantsijaid

Tallinna balletikooli õpilased tulid hiljuti maailma suurimalt noorte tantsukonkursilt koju erakordselt kõrge kohaga. "Ringvaate" reporter Hedli Mangus käis neil külas, et vaadata, millist elu noored balletitantsijad elavad.

Maailma suurimal balletikonkursil Youth America Grand Prix hinnati klassikalise tantsu pas de deux Karina Laura Leškini ja Taras Titarenko esituses III koha vääriliseks.

Karina Laura ütles, et temal oli juba pisikesest peale unistus saada baleriiniks.

"Niipalju kui ma oma emalt olen kuulnud, siis läksin kolmeaastasena balletiringi ja me oleme sattunud vaatama balletti ja mulle nii meeldis see. /.../ Sellest arenes välja tõsine hobi, see läks aina tõsisemaks," sõnas ta.

Ukrainast pärit ja üheksa-aastaselt balletiga alustanud Taras tuli balletikooli õppima kaks aastat tagasi.

"Ma saan temaga hästi läbi, väga meeldiv on koos tantsida. Ma mõistan teda hästi ja see on vastastikune," rääkis Taras oma tantsupartnerist.

"Ringvaates" said sõna ka noorte balletilootuste juhendajad ja balletikooli direktor Kaie Kõrb.