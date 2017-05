Mart Normet Kiievist: mõtleme, milline isiksus võiks Koit olla Laura kõrval

Eesti eurolaulikud Laura Põldvere ja Koit Toome on Kiievis kohal ning esimene lavaproov Eurovisioonil on tehtud. Eesti Laulu produtsent Mart Normet jagas kohapealt esmamuljeid. Laura kostüüm on tema sõnul paigas, Koidu riietust ja isiksust aga alles otsitakse.

Normet ütles "Ringvaatele", et esimene proov läks nii nagu planeeritud.

"Meil ongi selline minimalistlik number. Ma täpselt ei tea, mida te nägite. Ma arvan, et te nägite midagi väga juhuslikku," kommenteeris Normet ja ütles, et "Veronast" tuleb ilus, suur ja uhke telenumber.

Seejärel tegi Normet Skype´i vahendusel "Ringvaatele" visuaaltuuri lavatagusest, kus Koidul ja Laural parasjagu pressikonverentsi rudiment käsil oli. Normeti info kohaselt jäid lauljad esimese lavaprooviga rahule.

"Ei ole suurt vahet, kas siin on Jüri Pootsmann, Elina Born, Stig Rästa või nemad, eks ikka see pinge tuleb peale, elevus tuleb sisse. Ma arvan, et Ivo Linna oleks täpselt samamoodi siin tohutus elevuses."

Marko Reikop küsis Normetilt, et kuidas Laurale ka kleit selga istub ja kas see ka kohapeal elevust tekitab.

"Kleit on täiesti fantastiline, Kristina Viirpalu haute couture, kui sa nüüd mõtled ikka lavakostüümi, sest tal on neid kleite kolm kohvritäit kaasas, mida saab igaks elujuhtumiks kasutada. See konkreetne on tal ikkagi selga õmmeldud Kristina Viirpalu õmblejate poolt. Koidu lavariietus, see, mida te nägite, on veel täiesti juhuslik. Me alles testime, mõtleme, mida Koidule selga panna, sest Laura kostüüm on nii nõudlik, et peab mõtlema, mis isiksus see Koit olla võiks tema kõrval. Laura on nüüd paigas."

Normetil oli ka uudis Eesti Laulu fännidele: järgmise aasta Eesti Laulu piletid lähevad müüki juba 5. mail.