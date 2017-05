Eurofännid "Verona" esimesest lavaproovist: nad jõuavad kindlasti finaali

Suurim Eurovisiooni-teemaline blogi Wiwibloggs on samuti Kiievis kohal ning nende arvates läks Laural ja Koidul kõige esimeses lavaproovis küll veidi konarlikult, kuid finaalikoht on sellest hoolimata kindlustatud.

Fännidele pakkus veidi nalja, et Koidul oli tegemist kaameraga kaasa püsimisel, kuna liikumine laval on väga täpselt paika pandud. "Laura on seevastu nagu elegantne luik, kes teab täpselt, mis toimub," kiitsid noormehed.

Lauljanna uus kleit tekitas blogijates samuti elevust, kuid neile meeldis siiski paremini Eesti Laulul nähtud kostüüm. "Uuel kleidil on ees väljalõiked, mis minu arvates on segadusse ajavad, kuna ta tundub olevat poolalasti, kuigi tegelikult ei ole," selgitas üks noormees. Hoolimata sellest nägid nii Laura kui ka Koit nende arvates siiski erakordselt head välja.

Uuenenud lavakujundus avaldas fännidele aga kõvasti muljet ning nende arvates on näha suurt potentsiaali, kui Koit ka ükskord aru saab, kuhu ta sammuma peab. "See oli naljakas, aga lõpus hakkas Koit ise ka naerma," kiitsid nad. "Ta mõistis, et teeb kõike valesti ja ei suutnud naeru pidada. Ta teab, mida peab tegema. Mõned etteasted, mida oleme siin näinud, on täiesti lootusetud, kuna liiga palju tööd on veel teha. Koit peab lihtsalt keskenduma oma ülesannetele."

Fännid on täiesti kindlad, et "Veronat" ootab ka koht finaalis.