Austraaliasse elama läks Mari koos oma kallima Silveriga. Noorpaar teenib elatist erinevaid farmitöid tehes ja investeerib palga enamasti kogemustesse ja emotsioonidessse, mida koguneb 7,7 miljonil ruutkilomeetril laiuval mandril ringi reisides küllaga.

Mari Uibo autoportree

Kui rääkida Mariga maalikunstist, lähevad tal silmad särama. Ta on kunstiga tegelenud juba väiksest saati ning lõpetanud Võru kunstikooligi. Neiu on kõige õnnelikum siis kui ta saab olla üksinda kodus, nautida rahu, olla iseendaga ning maalida.

“Mulle meeldib maalimise ajal kuulata mõnusat chillout-muusikat või dnb-d. Minu kõige rõõmsam päev on see, kui ma tõstan lõuendi, värvid ja pintsli lauale, keedan kohvi ja asun tööle. Vahepeal unustan ma end maalides täiesti ära: võin mitu tundi järjepidevalt joonistada ja enne ma ei lõpeta, kui olen saanud pildi täpselt selliseks nagu ma tahan,” kirjeldab ta.

Kuigi praegu on maalimine Mari jaoks hobi, unistab ta sellest päevast, mil see saab tema päevatööks. “Minu suurim unistus on see, et saaksin olla ainult kunstnik – see võiks olla töö, millega saan raha teenida. Kui hea on teha seda, mida armastad ja mille üle rõõmus oled! Ma tahaks, et maalimine oleks terve minu elu. Aga selle nimel tuleb töötada ja vaeva näha ning eks ma iga päev vaikselt selle nimel ka tegutsen.”

Kunst võtab ja annab

Ilmselt on kõige populaarsem küsimus kunstnikule: kust sa ometi inspiratsiooni ammutad, et tühjale valgele paberile midagi nii imelist ilmub?

“Vahel inspireerib mind halb tuju, vahel hea tuju. Ka see, et keegi on midagi tellinud ja tähtaeg hingab kuklasse. Muidugi ka muusika ja loodus ning kõige enam reisimine,” loetleb neiu. Aga maalimine ja joonistamine annab Marile ka kamaluga vastu. “Kui ma maalin, siis olen hetkes ja tunnetan elu enda ümber. Maalimine annab mulle lootust, uusi mõtteid ja võimalusi. Maalimine inspireerib mind ka teiste asjadega tegelema ja hea inimene olema.”

Mari maalib nii enda tarbeks, sõbrannadele sünnipäevaks kui ka võõrastele tellimustöödeks. Seda siis, kui ta veel Eestis elas, aga ka nüüd Austraalias resideerudes. “Üks Austraalia tüdruk otsis Facebookis inimest, kes teeks portree tema ämmast ja äiast. Pakkusin ennast. Kui maali üle andsin, oli ta väga rahul.”

Lisaks Austraalia abielupaarile, kaunistab Mari maal ka itaallaste kaminasirmi.



Mari Uibo maal Austraalia abielupaarist

“Viimati maalisin ma oma sõbrale, kes tahtis vanematele üllatust teha. Kui maali valmis sain, ei suutnud sõber mind ära tänada ja oli väga õnnelik. Ta saatis portree Austraaliast Itaaliasse, kus see kohe kaminasirmile seati.”

“Ma hoidun inimestest, kes on negatiivsed.”

Austraalias ja enne seda Hispaanias elamine on Mari sõnul avardanud tema maailmapilti ja muutnud ka mõtlemist. “Ma hoidun inimestest, kes on negatiivsed. Ma hindan sügavaid ja huvitavaid vestluseid, mitte seda, mis autoga keegi sõidab või kui uhkeid riideid ta kannab. Inimesed, kellega sa leiad koheselt vaimse kontakti, on väga haruldased. Kuid kui sa nad leiad, on see väga eriline tunne.”

Samas on reisimine pannud teda ka mõtlema, kui hea on kodus olla. “Mulle on elus hästi tähtis see, et minu ümber on head inimesed. Minu ema, isa, vanaema, parim sõbranna ja kass ootavad mind väga koju.”



Mari Uibo maal

Üks küsimus



Mari esitas küsimuse kunstnik Navitrollale, sest neid ühendab Kagu-Eesti ja nende mõlema maale iseloomustavad abstraktsus ja sürreaalsus:

“Kuidas on reisimine mõjutanud sinu loomingut?”

Navitrolla vastas nii: “Reisimist peab jao kaupa doseerima, sest see on üks tugevaim narkootikum, tekitades suurt sõltuvust.”

Kui näitan Navitrollale Mari Instagramist tema loometööd, noogutab kunstnik mõtlikult pead. “On näha, et neid töid on tehtud naudinguga. Kindlasti tuleks seda naudingut ja rõõmu säilitada. Aga et kunst oleks põnevam, tasuks võib-olla kihte juurde mõelda: et oleks endal põnevam vaadata ning ka vaatajal oleks avastamisrõõmu,” arvab Navitrolla.

Ka soovitab kunstnik Maril ära kaustada võimalust suurest ja võimsast Austraaliast inspiratsiooni ammutada. “Las see maailm võtab ja haarab sind. Austraalias on teistmoodi taevas, inimesed ja teistmoodi lõhnv maa. Lihtsalt tuleb silmad lahti teha ja olla uudishimulik. Olla valmis endast läbi laskma kõike seda, mida ümbrus ja keskkond pakub,” jutustab Navitrolla suuri žeste tehes. “Reisimine teeb kindlasti peas oma korrektuurid – osad sahtlid ja riiulid lükatakse puhtaks ja osad lükatakse täis. Kuid reisimist peab jao kaupa doseerima, sest see on üks tugevaim narkootikum, tekitades suurt sõltuvust.”

Kahepoolsed suhted

Timo Soini ja Marina Kaljurand avavad 2016. aastal ühise saatkonnahoone Austraalias. Autor: Eesti välisministeerium

Viimati tegi Eesti poliitikutest visiidi Austraaliasse välisminister Marina Kaljurand, kes väisas riiki koos äridelegatsiooniga 2016. aasta märtsis.

Austraaliast Eestisse tegi ametliku külaskäigu viimati Austraalia senati president John Hogg. Seda 2013. Aasta oktoobris.

Eesti vabariigi suursaadik Andres Unga elab Austraalia pealinnas Canberras. Eestile lähim Austraalia saatkond asub Rootsis Stockholmis.