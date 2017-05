Itaallane kiitis "Verona" itaaliakeelset versiooni: hääldus on päris hea

"Nende hääldus on päris hea. On aru saada, et nad on välismaalased, aga ma arvan, et nad teevad päris hästi," kiitis Ussardi "Vikerhommikus". Mees lisas, et Eesti euroloo itaaliakeelne tõlge oli samuti hea. "See on sarnane originaalteosega," tõdes Ussardi.

Ta usub, et Laura ja Koidu itaaliakeelset "Veronat" oleks edu saatnud ka Itaalia laulufestivalil Sanremo. "Nad laulavad nii hästi itaalia keeles, et kui ma kuulsin seda laulu, siis ma mõtlesin, et kui toredad ja tublid nad on," kiitis Ussardi.

Laura ja Koidu asemel esindab tänavusel Eurovisioonil Itaaliat aga hoopis Francesco Gabbani, keda üheks suurfavoriidiks peetakse. Ussardi on 99 protsenti kindel, et just itaallane tänavuse Eurovisiooni kinni paneb. "Itaallaste jaoks, kui ta võidab Eurovisiooni, siis see ei ole nii tähtis, sest ta juba võitis Sanremo. Aga kuna see on rahvusvaheline asi, siis ta saab kuulsamaks, see on tema jaoks tähtis," ütles Ussardi, viidates sellele, et Itaalia laulufestival Sanremo on kohalikele tähtsam kui Eurovisioon.