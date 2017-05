Talgunädal avatakse eeltalgutega

Eeltalgutel riisutakse ja korrastatakse koos koolinoorte ja kollektiivide esindajatega lauluväljaku nõlva ning värvitakse suvise noortepeo rongkäigu ja väljaku kaunistuselemente.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa looduse fondi juhatuse liige Tarmo Tüür ütles, et eeltalgud lükkavad hoo sisse talgunädalale, mis kulmineerub sel laupäeval tõeliseks talgupeoks. "Talgupidu on võrreldud laulupeoga ning laulupidu talgupäevaga. Elu on näidanud, et mõlemad võrdlused peavad paika. Täna võib öelda, et Eestimaa on talgupäevaks valmis, isegi juba ootel," rääkis Tüür.

Eeltalgutel osalevad lisaks Teeme Ära talgupäeva meeskonnale XII noorte laulu- ja tantsupeo "Mina jään" korraldustoimkonna liikmed, lasteaialapsed ja koolinoored ning kollektiivide esindajad. Talgujuhtideks on XII noorte laulupeo üks idee autoreist, dirigent ja helilooja Rasmus Puur ning XII noorte tantsupeo kunstilise juhi assistent Karmen Ong.

Noore dirigendi ja helilooja Rasmus Puuri sõnul on eestlased talgutel suuri asju korda saatnud. "Laulu- ja tantsupidugi on võrreldud suure talguga, esmalt on suur ühine pingutus ja siis suur ühine rõõm," ütles Puur ning lisas, et enne suvist laulu- ja tantsupidu on just nüüd õige hetk käed külge panna.

Üle-eestiline Teeme Ära talgupäev toimub juba sel laupäeval, 6. mail ning kõik inimesed, kogukonnad ja organisatsioonid on oodatud talguid korraldama ja neis osalema. Praeguseks on talguveebi kirja pandud üle 2000 talgu rohkem kui 22 000 talgulisega ja osalejaid aina lisandub. Talguid saab kirja panna ja teisi kaasa kutsuda kuni reede õhtuni aadressil www.teemeara.ee.

2016. aastal korraldati üle Eesti 1986 talgut, millest võttis osa 44 372 inimest ehk 3,4 protsenti eestimaalastest.