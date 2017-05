Sandra Nurmsalu avaldas uue loo "Kevad on alati alles"

Sandra Nurmsalu andis välja loo "Kevad on alati alles", mille muusika on loodud koos Pille Piiri ja Priit Pajusaarega, sõnade autoriks on Aapo Ilves.

Lugu "Kevad on alati alles" on Sandra Nurmsalu sõnul inspireeritud tema elust. "Meie kõigi sees on teadmine, et see üks ja õige inimene on kusagil olemas, keda hoida ja armastada," ütles laulja ja kinnitas, et ta tunneb igal hommikul silmad avades, et ärkab justkui unenäosse. "Juba kolmeteistkümnes kevad armastuses, millest on sündinud kaks uut elu ja kus on iga päev nii palju õppida maailma ja iseenda kohta. See on habras ja igavikuline ühel ajal, müstiliselt ilus ja sügav."

2017. aasta algusest alustas Sandra Nurmsalu koostööd helilooja Priit Pajusaarega, kellega koos avaldati loo "Jäälilled" stuudioversioon. Loo "Kevad on alati alles" stuudioversioon on produtseerinud Pille Piir, kellega koos on Sandra Nurmsalu viimased aastad ka kontserte andnud.

Kuula uut lugu: