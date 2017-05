Galerii: Rootsi produtsent Rasmus Faber esines Tallinnas

Kord kuus toimuval peol esinesid lisaks Faberile ka Rootsi päritolu laulja Melo, Briti päritolu lauljatar Renae Rain ning residendid DJ Widenski ja DJ Tom Lilienthal.

Juba 26. mail ühendatakse jõud aga Heidy Purga veetava peosarjaga Must Mesi, et lisada juurde ka korralik annus soulmuusikat. Ühise peo nimi on Must Go Disco ning toimub see samuti teater NO99 kohvikus.