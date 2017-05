Soome käemuusik Antton Puonti pühendas eestlastele viisijupi

Antton Puonti on 20. eluaastates Soome talendisaate võitja, kellel on omapärane anne luua peopesadega muusikat. Esimese loona õppis ta kuus aastat tagasi selgeks John Lennoni jõululaulu "So this is Christmas".

"Ma olin lasteaias, umbes nelja- või viieaastane. Ma olin hakanud õhtuti palvetama ja kui ma oma käed kokku panin, avastasin ma, et suudan nendega häält teha," meenutas Puonti, kuidas ta käemuusika avastas.

Pärast talendisaate võitu on Antton andnud palju esinemisi, kuid tema set ei kesta kauem kui kümme minutit, sest käed ei pea kauem vastu. Teda on kutsutud ka Saksamaa ja Ungari talendisaadetesse osalema, kuid talent on pakkumistest töö pärast loobunud.

Vikerraadios esitas mees Eesti hümni: