Flow festivali esinejate hulka lisandusid Beth Ditto, Danny Brown ja Black Lips

Beth Ditto on 2000. aastate indie-rock'i ikoon, kes on tuntud ansambli Gossip lauljana. Selle aasta juunis jõuab kuulajateni aga tema debüütalbum, kust on juba ilmunud singel "Fire". Flow festivali esinemine on ka üks vähestest Euroopa kontsertidest, mille Beth Ditto sel suvel annab.

Flow festivali lavale jõuab räppar Danny Brown, kes on tuntud isiklike ja kohati vastuoluliste laulusõnade poolest. Möödunud aastal jõudis kuulajateni Danny Browni album "Atrocity Exhibiton", mis oli ka mitmete 2016. aasta plaaditabelite eesotsas.

Ameerika indie- ja garaažroki ansambel Black Lips jõuab Flow festivalil Euroopa tuuri raames. Bänd on aastate jooksul töötanud mitmete suurte produtsentidega, nende seas näiteks Mark Ronson ja Sean Lennon, sel reedel jõuab kuulajateni ka nende uus album "Satan's graffiti or God's art?".

Seni on Flow festivali esinejatena kinnitatud Frank Ocean, Lana Del Rey, The xx, Aphex Twin, London Grammar, Ryan Adams, Flume, Moderat, Young Thug, Goldfrapp, Death Grips, The Afghan Whigs, Sparks, Car Seat Headrest, Sampha ja Angel Olsen.

Flow Festival toimub Helsingis 11. kuni 13. augustini.