Vaata, millised olid aprillis Raadio 2 eetris enim mängitud lood

Aprillikuus kogusid Raadio 2 eetris enim mängukordi need lood:

1. Lorde - "Green Light"

2. Disciples - "On My Mind"

3. Gorillaz - Andromeda" (feat. D.R.A.M.)

4. Iiris - "Stranger"

5. Temples - "Born Into The Sunset"

6. Jens Lekman - "What's That Perfume That You Wear?"

7. Kasabian - "You're In Love With A Psycho"

8. The Chainsmokers - "Something Just Like This"

9. Flank - "Open Your Heart"

10. Louis Berry - "She Wants Me"

11. Ofenbach - "Be Mine"

12. Calvin Harris feat. Frank Ocean & Migos - "Slide"

13. Drake - "Passionfruit"

14. Chance The Rapper feat. Frank Ocean & Migos - "All Night"

15. Weezer - "Feels Like Summer"

16. The xx - "I Dare You"

17. Icarus - "King Kong"

18. Popidiot - "Miracles" (feat. Sofia Rubina)

19. Christine & The Queens - "Science Fiction"

=20. Jain - "Heads Up"

=20. Future Islands - "Cave"

Edetabelit saad kogu hiilguses järelkuulata siin.