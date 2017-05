Bandemoonium esines Riias: publik võtab meid vastu rõõmuga

Bandemooniumi liige Inge Maiberg selgitas "Ringvaates", et nende bändi repertuaaris on lisaks omaloomingule ka kaks lugu Metsatöllult ning üks lugu Ramonesilt, mida nad laulavad eesti keeles. "Publik võtab meid vastu rõõmuga," tõdes Maiberg.

Hiljuti esines Bandemoonium nii Tallinn Music Weekil kui ka Riias, kus toimus nende esimene väliskontsert, ning Kaido Kahar kinnitas, et Lätis toimunud kontserdil tulid tal pisarad silma. "Mulle teeb rõõmu, et Bandemooniumis on säilinud see energia, mida nad on algusest peale kandnud."

"Mulle väga meeldib see mõte, et kõigil on õigus oma mõtteid välja öelda, oma arvamust avaldada ja teha asju, ei tohiks olla takistuseks, et sa oled pisut teistsugune," sõnas Kahar ja lisas, et Bandemooniumi fenomeni taga on noorte tohutu armastus muusika vastu.

Bandemooniumit saab esinemas näha 27. mail Pelgulinna päevadel.