Andrei Titov: pensioniga on võimalik ära elada, hästi elada on aga väga raske

"Ma võtsin maha kõik kommunaalkulud ning mulle jäi järgi 375 eurot," sõnas Andrei Titov "Ringvaates" ja ütles, et ta arvestas igaks päevaks kümme eurot ning jättis 75 eurot ka ootamatuteks kulutusteks. "Eksperimendi jooksul see plaan muutus, sest ma sain aru, et söök ei maksa nii palju."

"Söögile võib päevas kulutada 3-4 eurot, kui sa just kusagil väljas ei söö," kinnitas ta ja tõdes, et tema suurim probleem oli see, et ta pidi koguaeg kodus kokkama. "Ma palusin korduvalt oma naiselt, et ta teeks mulle kotlette, kes seejuures kirus, et millal see eksperiment kord läbi saab."

Kuigi rahasumma igaks päevaks oli väga piiratud, siis ühe korra võttis Andrei Titov isegi enda juures külalisi vastu ning sai ka pisut alkoholi pakkuda. "Kaks korda käisin ma külas ning võtsin midagi kaasa, kas tordi või karbi komme."

Viimaseks pensionipäevaks jäi Titovil järgi 16 eurot, mille eest ta läks Solarise keskuse kohvikusse, kus ta lubas endale koogi, kohvi ja isegi konjakit.

"Ellu jääb ikka ja elada on võimalik, aga hästi elada on väga raske ja sellepärast pead midagi välja mõtlema, et pensionil hakkama saada," selgitas Andrei Titov ja lisas, et kui vaadata pankade statistikat, siis pensionäridel on pangas kõige rohkem raha hoiul. "Nad oskavad kõige paremini säästa."