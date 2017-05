Trollifänn 9. liini sulgemisest: mu hinges on kurbus

Esmakordselt tutvus "Ringvaade" suure trollifänni Heiki-Sten Poidjutšenkoga 2012. aastal. Noormees kinnitas, et tänaseks ei ole tema trollihuvi vähenenud. "Sõidan ikka igapäevaselt trolliga ja panen kõik enda sõidud kirja," kinnitas ta ja tõdes, et 2008. aastast alates on ta sõitnud trolliga 17 000 korda. "Ühe päeva jooksul ma olen sõitnud maksimaalselt 18 korda trolliga, aga see oli ka siis, kui liine oli poole rohkem," nentis ta.

"Number 9 oli pikalt minu kõige sõidetum liin üldse, umbes kolmkümmend protsenti sõite oli sellega," sõnas ta ja kinnitas, et iga liini sulgemisega on vähem valusam. "Eks hinges on kurbus ikka, järjekordne liin on kinni pandud."

Poidjutšenko kinnitas, et kuigi ühesandat trolliliini hakkavad nüüdsest asendama hübriidbussid, siis tema eelistaks siiski trolle. "Trollid sõidavad ainult elektriga, aga hübriidbussid vajavad ka diislit," selgitas ta oma eelistust.

"Minu unistus oli saada trollijuhiks, aga see ei täitu ilmselt kunagi, praegu ma hakkasin õppima bussi, ma loodan saada bussijuhiks," sõnas ta ja lisas, et ilmselt juba sellel aastal võib teda bussiroolis näha.

"Endiste trolliliinide asemele tekkinud bussidega ma väga sõita ei taha, kui ma juhiks saan, siis ma võin seal liinidel töötada, aga reisijana väga ei taha," mainis Heiki-Sten Poidjutšenko ja sõnas, et see oleks nagu trollide reetmine. "Siin on ka teisi bussiliine, Kopli lõpus on ka trammid, seega jalameheks ma ei hakka."