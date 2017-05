Pilt ja video: Heida esimene pilk Laura "Verona" lavakleidile

Eesti eurodelegatsioon on juba Ukrainas Kiievis kohal ning peagi algavad esimesed lavaproovid. ERR Menu näitab eksklusiivset esimest pilti Laura kleidist, mille autoriks on moekunstnik Kristina Viirpalu.

"Ma ei kujutaks mitte ühtegi teist kleiti ette, millega ma võiksin laval olla," rääkis Laura Menule antud intervjuus. "Kui ma selle selga panin, mulle tundus, et see ongi see, läheb selle loo ja sõnumi, "Veronaga" väga hästi kokku. Pluss ta on ääretult mugav, lava peal saab mõnusalt ringi kõndida, kuigi Kiievi lava on väiksem kui Eesti Laulu oma."

Lauljanna sõnul on kleidi suureks plussiks ka see, et kuigi ta on raske, saab materjali väga kergelt kokku voltida ja transportida, ilma, et midagi kortsuks või koledaks läheks. "Sa rullid selle kokku, ta on nii kvaliteetsest materjalist, et pärast tõmbad lahti ja saad selga panna," kirjeldas Laura.

Kleit sündis laulja ja moekunstniku koostöös. "Mul mingid väiksed mõtted olid endal peas olemas, mis ma pakkusin talle välja, aga tema kui professionaal suutis sellest siis reaalselt midagi väga ägedat teha," selgitas Laura, kelle sõnul olid tema poolt ainult näpunäited ja loo taust.

"Veronaga" lavale jõudev kleit valmis käsitööna ning on väga detailirohke. Erilist tähelepanu tasub pöörata selja allosas olevale väikesele peidetud sõnumile. Täispikkuses ja -vaates näeb tualetti juba Kiievis esimeses lavaproovis.

Laura kleit. Autor: Erakogu