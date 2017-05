Laura teel Kiievisse: mõnus ärevus on sees

Laura kinnitas, et sees on mõnus ärevus, kuid öösel magas ta enne ärasõitu väga rahulikult. "Praegu sellist hullu lavanärvi ei ole. Nüüd on kõik asjad kohvrites, see mis maha jäi, jäigi maha. Natuke oli hirm selle ees, et kas kõik asjad said kaasa," rääkis Laura, kelle aukartust äratavalt suur pagasikogus sisaldas mitmeid Eesti tippdisainerite kleite, teiste hulgas loomulikult ka Kristina Viirpalu käe all valminud lavakostüüm.

Pärast Eesti Laulu võitu on "Verona" meeskonnal olnud aega kaks kuud veel lugu ja lavalist liikumist täiustada, esmakordselt võeti appi ka Rootsi produtsendid, kuid Laura sõnul laul nende käe all siiski erilisi muutusi ei läbinud. "Me tegime mingeid pisikesi minimuudatusi, ma arvan, et tavakõrv isegi ei pane neid tähele," selgitas ta, et laulu autor Sven Lõhmus üht-teist ise veel parandas. "Rootslased küll pakkusid välja paar varianti, aga see ei läinud kuidagi meie idee ja mõttestikuga kokku. Nemad tahtsid veidi sellist ulmelisemat lugu ja lähenemist saada, aga meie jaoks "Verona" on midagi muud."

Laulja sõnul oli tiimi jaoks oluline, et säiliks just see lugu, mille inimesed tegelikult valisid ja mille poolt hääletasid. Hea oli asjaolu, et rootslased pakkusid välja ideid, mis endal mõtte tööle panid. "Ma olen täiesti kindel, et 99% on see tegelikult meie Eesti enda asi."

Lava visuaalne lahendus on samuti veidi muutunud, seda näeb juba Kiievis, kus lava on, muide, veidi väiksem kui Eesti Laulul. Huvitav on see, et ei Laura ega Koit pole veel teineteise lavakostüüme näinud, nii et ka neid endid ootab väike üllatus veel ees.

"Saab hästi lõbus ja tore olema, tiim on äge ja selline mõnus ärevus on küll sees. Ei ole päris selline tavaline lennuki peale minek," rääkis Laura, kes mingit tulemust või kohta Eurovisioonil ennustada ei soovi, vaid loodab pigem, et lavaline pool ja esitus mõjuks võimalikult hästi ja puudutaks inimesi. "Ma seaks pigem kõrged eesmärgid selles osas. See, mis kohale me jõuame, see nii oleneb sellest, kuidas inimestel tuju on sel õhtul, kuidas need lood järjestikku seal toimivad ja on. Ma usun, et saab äge olema!"