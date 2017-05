Virumaa jahitrofeede näitusel on väljas üle 300 eksponaadi

MTÜ-de Mäetaguse Venator ja Rakvere Jahindusklubi eesvedamisel Ida-Virumaal esimest korda nii suurejooneliselt korraldataval jahitorofeede näitusel on lisaks sellele, et 30 eksperti jagasid enne näitust trofeedele medaleid, teinegi mõõde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Trofeede hindamise ja mõõdistamise väärtus on ka selles, et kogu info säiliks, et kuidas asjad ajas muutuvad. Näiteks kui tugev on meie põdrapopulatsioon," selgitas Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak.

Mõistagi kajastub looduses toimuv ka jahitrofeede arvukuses.

"Kui olid hästi lumerohked talved ja metskitsi oli vähe, siis mõned aastad pärast seda oli sokusarvi vähem näha. Nüüd, näiteks seoses Aafrika seakatkuga on võrreldes varasemate aegadega hästi vähe kuldikihvasid, aga samas on metskitsede arvukus tõusnud. Vahepeal oli hundi ja ilvese arvukus üleval. Need selliste lainetena käivad," rääkis jahitrofeede ekspert Peeter Hussar.

Korraliku trofee saamine eeldab jahimehelt head eeltööd.

"Kui minnakse suuremat trofeed küttima, siis tavaliselt teatakse ikka, et sealknadis selliseid loomi liigub, kas siis jälgede järgi või on enne nähtud ja on käidud eelnevalt luuret tegemas. Info on ikka oluline," ütles Jaan Villak.

Üks jahitrofeede näituse eesmärke on pakkuda peale jahiõnne teistele silmarõõmu.

"See ei ole niimoodi, et kui ma midagi kätte saan, siis peaks mul uhke tunne olema. Uhkem on see, kui minu sõber midagi kätte sai ja ta läbi minu rõõmu tema jahiõnne üle rõõmu tunneb. See on palju suurem asi," rääkis Peeter Hussar.

Ka kõikide Eesti piirkondade jahimeeste kaunimaid trofeesid saab sel aastal näha just Virumaal, sest juunikuus avatakse Sagadis 12. Eesti jahitrofeede näitus.