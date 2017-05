Põlva talurahvamuuseumi hooaja avanäitus pajatab haridusest Vana-Võromaal

1694. aastal asutas Forselius Tartu lähistele rahvakoolmeistrite seminari, mille eeskujul oli juba neli aastat hiljem Vana-Võromaa täidetud kihlekonnakoolidega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näitus "Kuke kannul kooliteel" jutustabki sellest, kuidas sai alguse maarahva lugema õpetamine, aga ka sellest, mille kõigega tuli koolilastel harjuda.

"Lapsed olid harjunud selle ragiseva, looma kaelas oleva krapiga, aga koolis oli helisev koolikell," selgitas Põlva talurahvamuuseumi juhataja Reet Roop.

Lisaks on näitusel välja pandud kõik see, mis on lapsi läbi aegade nende kooliteel saatnud.

"Koolitee tähendab seda, et laps peab selle mingite jalavarjudega läbima, meil on läbivalt mingid jalavarjud, meil on läbivalt mingi koolikompsukene kuni koolikotini välja ja läbivalt koolipink, mille taga iga aja lapsed on pidanud istuma," rääkis näituse kunstnik Epp Margna.

Koolipingis istumist saab igaüks ka oma nahal järele proovida, sest näitus asub 1890. aastal ehitatud Karilatsi algkoolis.

Ühtlasi selgub näitusel, et just Vana-Võromaa kihelkonnakoolidel on mängida tähtis roll järjepideva hariduse andmisel Eestis.

"Põhja-Eesti kannatas ilmselt sõdades rohkem, aga just need koolid, kus olid Forseliuse seminari lõpetanud talupoisid kooliõpetajatena ametis, suutsid oma järjepidevuse säilitada," kinnitas näituse kuraator Maris Veski.