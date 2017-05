Tartu Indiefesti üks peaesinejaid on Popidiot

Veel lisandusid festivali esinejatenimekirja Jarek Kasar, edukad noortebändid The Werg, Jelly Rue ja Steps to Synapse, hullumeelselt põnev folgi-kooslus Onogana Iisraelist ning suure tõenäosusega Eesti kõige uuem bänd Magnetar.

Indiefesti progamm on mitmekülgne, tutvustades artiste, kes julgevad erineda peavoolust ning teha täpselt sellist muusikast nagu neile endale meeldib. Veel esinevad Indiefestil I Wear* Experiment, Brodka Poolast, Beiissoul&Einius Leedust, The Hearing Soomest, Kadri Voorand Trio, Põhja Konn, Progress ning paljud teised uued ja vanad lemmikud Eestist ja välismaalt.

Popidiot on Eesti-Soome ansambel, mis hakkas koos käima 2000. aastate keskel. Popidioti alustasid Hendrik Luuk ja Matti Peura ning aastal 2005 ansambli liitus kitarrist (ansambli Pia Frausi helilooja) Rein Fuks. Laiema publiku ette jõudsid nad superhitiga "Mängin teile muusikat". Nüüd, pärast mitmeaastat vaikust tõuseb Popidiot jälle lavale uue, rohkem tantsulise stiiliga. Ansambel avaldas selle aasta märtsis uue loo "Miracles", kus teeb kaasa ka Eesti laulja Sofia Rubina.

Magnetar on täiesti uus kolmeliikmeline muusikaline kollektiiv Tartust, tuues kokku Paul Neitsovi, Brigita Murutari ja Martin Petermanni. Magnetari muusika on inspireeritud kõigest, mis läheb kollektiivi liikmetele korda, olgu selleks siis inimsuhted või ühiskondlikud murekohad. Enda viljeldavat muusikastiili, mis Indiefesti laupäevasel päeval üle Kalevi tänava pargi kajama hakkab, nimetavad nad kosmiliseks indie-folgiks.

Iisraelist pärit Onogana keskmes on iidsed instrumendid ja üllatav uus muusika. Kolm bändi liiget on Iisraeli elektro-akustilise skene parimad tegijad ning koos moodustavad selle unikaalse koosluse.

Steps To Synapse on viieliikmeline kosmilise indie punt Pärnust, keda lummab maagiliste harmooniate, sügavate bassihelide, müstilise akusti ja elektrikitarri sümbioos, kõrvale ei jää ka konkreetne rütm. Samuti paneb bänd rõhku oma lugude lüürikale ja dünaamikale, et anda publikule edasi täpselt neid sõnumeid ja tundeid, mis valitsevad nende peades.

The Werg on Eestist pärit neljaliikmeline eksperimentaalset instrumentaalmuusikat mängiv post-rokk bänd. Jelly Rue on Tartust pärit indie pop-rokk bänd, kes on tegutsenud alates 2014. aastast. Bändi iseloomustab eksperimenteerimine ja erinevate stiilide, soundide, tehnikate ja efektide miksimine.

Festival toimub Tartus 18.-20. mail.