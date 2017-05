Täna kohtuvad Eesti legendaarsed punkarid

Kui mujal maailmas vastandus punkmuusika peamiselt ühiskondlike normide, võimu ja massikultuuriga, siis Eesti punk 1980. aastatel oli otseselt suunatud nõukogude võimu nõmeduste ja vaimupimeduse vastu. See koondas oma hõlma alla Eesti muusikaskeene intelligentsi, tipp-pillimehed. Kuidas üldse sai totalitaarses ühiskonnas selline liikumine aset leida? Kui palju kaikaid suutsid kodarad taluda? Kuidas balansseerida lubatud ja lubamatu piirimail? Kuidas ridade vahelt kontrollile ja tsensuurile näkku irvitada? Seekordne kohtumisõhtu ei pruugi olla viisakas, kombekas ega kõigile meeldida. 30 aastat tagasi oleksid nii esinejad, kui Eesti muusika kuulsuste koda sellise õhtu eest ilmselt pikaajalise esinemiskeelu saanud.

Kuulsuste koja korraldatav kohtumisõhtute sari toob publikuni Eesti levimuusika legendaarsemad tegelased. Fookuses on inimesed, kelle tegevus on kõige rohkem mõjutanud Eesti levimuusikat. Igal kohtumisel saab otsestest allikatest kuulda seda, kuidas on sündinud legendid, laulud, ansamblid, tähed meie muusikataevas ja mis tegelikult Eesti levimuusika tagatubades toimus.

Kohtumisõhtute eesmärgiks on Eesti muusika kuulsuste koja idee tutvustamine ja eksponaatide kogumine Eesti levimuusika näituse jaoks. Kuulsuste koda ja näitus avatakse kingitusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks, eesmärgiga säilitada ja näidata publikule Eesti muusika kultuuripärandit ja hoida au sees neid levimuusikuid, kes meie rahvale nii kodu- kui ka välismaal kuulsust on toonud.

Õhtut punkaritega juhib Sten Teppan, üritus toimub 3. mail kell 19.00. Eesti muusika kuulsuste koja kohtumisõhtud jätkuvad sügisel.