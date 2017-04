Kas aasta parematest toiduainetest saab ka parima õhtusöögi?

Eesti Parima Toiduaine 2017 konkursi võidutooteks on Old Saare juust. Kuid erinevate kategooriate parimate toiduainete nimekiri on pikk.

Uudistesaate "Aktuaalne kaamera. Nädal" ajakirjanik Sander Loite tegi nende seast valiku ning proovis koos restorani Wicca peakoka Angelica Udekülliga järele, kas konkursil äramärkimist leidnud toiduaineid kokku pannes saab ka parima õhtusöögi