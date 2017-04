Galakontserdil kuulutatakse välja aasta parimad loodusfotod

Žürii esimees Rein Maran ütles, et sel aastal oli osavõtjate arv tagasihoidlik. Oma fotod saatis 852 autorit. "Möödunud aasta ei olnud kõige soodsam loodusfotograafide jaoks, aga ta kõigub kogu aeg, kord on rohkem, kord on vähem," rääkis Maran "Vikerhommikus".

Maran lisas, et hoolimata sellest on parimate fotode valik keeruline. "Tegelikult on meil tehtud niimoodi, et üheksaliikmelises žüriis on väga erinevad inimesed - loodusfotograafid, disainerid ja kunstnikud," rääkis Maran, kuidas valik tehakse.

Looduse Aasta Foto 2017 konkurss saab uhke lõpu kell 15 Estonia kontserdisaalis, kus toimub võistluse kontserdigala. Suurelt ekraanilt saab näha 600 parimat pilti.

Võistlusel osales rohkem kui 6200 fotot 852 autorilt, lisaks 90 liikuvat pilti ehk loodusvideot 50 autorilt.

Galakontserdil teevad muusikat lehepillitalent Erki-Andres Nuut, kitarrivirtuoos Paul Neitsov, Taavi Peterson, Margus Vaher ja Brigita Murutar.