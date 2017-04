Sõmerul kogunesid kaktusekasvatajad

Veebruarikuus "Aktuaalses kaameras" näidatud põlengus kannatada saanud aiandi aednik ja üks omanikke Harri Poom on esimesest masendusest üle saanud.

"Ega ma väga norgu ei ole jäänud, sest mingi osa huvitavat aretusmaterjali säilis - väikesed seemikud ja seemned. Ja teine asi, Eesti inimeste tohutu, minu jaoks täiesti ootamatu toetus on väga mu hinge ravinud. Facebookis lausa ju korraldati sihtotstarbeline annetusteseeria sõprade poolt ja nii palju on koos, et saaksime järgmine aasta ehitama hakata. Selline plaan meil on," rääkis Poom "Aktuaalsele kaamerale" laupäeval.

Juunikuuse maaelufestivali eelüritusena Sõmerul korraldatud kokkutulek oli inimeste jaoks virtuaalmaailmas toimuvale hea vaheldus. Eesti kaktusekasvatajatel on käimas omalaadne põlvkondade vahetus ja tänapäeval käivad põhiarutelud Facebookis. Uutele huvilistele tuleb rääkida üle ka põhitõed ja neid on sukulendikasvataja Ülle Järve sõnul kolm.

"Mitte üle kasta, palju päikest ja mitte väga rammusat mulda," loetles ta.

Nõuandeid jagatakse ka taimehaiguste kohta.

"Kui Sa tood lille koju, siis pead panema selle nädalaks-kaheks karantiini. Siis tuleb vaadata, kas seal on lilletäid või mingid muud lestad. Kui ei ole, siis võid oma kollektsiooni panna," rääkis sukulendikasvataja Tiina Preiman.

Üks sukulendikasvatajate põhimure on see, et nende lemmikud ei õitse.

"Kaktused nõuavad talvist puhkeperioodi, mis peab olema jahe ja kuiv. Kui seda ei ole, kui nad on talv läbi toatemperatuuril ja saavad aeg-ajalt kastmist, siis neil õiepungi enamasti ei moodustu või on väga vähe ja siis nad ei õitse," selgitas Harri Poom.