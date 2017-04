Kristiina Ehin: minu jaoks on üksikemad kangelased

"Mina ise arvan, et sellel lool on aastasadade taust, et see üldse selliseid tundeid tekitab. Alates Kihnu vallasemadest, kes on lükatud paadiga merele, võetud aerud ära, seda on teinud külarahvas. Me ei taha näha, et 19. sajandi patriarhaalne häbistus või kõrvalejäätus tuleks tänapäeva," lausus Ehin ETV saates "Hommik Anuga".

Ehin tunnistas, et teab omast kogemusest, milline on olla üksikema. "Ma iga kord mõtlen tohutu austusega nende peale, kes siiamaani niimoodi elavad. Ilma igasuguse väljavaateta, et nad saaksid anda tita isa sülle, et natuke puhata. Ma kunagi ei unusta seda, minu jaoks üksikemad ja -isad on kangelased," lausus Ehin.

Laul aasta emast sündis vaid ööpäevaga. "Me hakkasime köögilaua taga arutama, oli minu ema ja minu sõbranna Airiin. Täiesti uskumatu, kuidas erinevate põlvkondade naistel see tekitas nii palju emotsioone ja tuliseid tundeid. Lõpuks ema pani mulle paberi ette," meenutas Ehin, kelle sulest voolas paberile seitse lehekülge teksti.

Ehini bändiliige Kairi Leivo lisas, et laul "Aasta ema" on saanud tähelepanu nagu mitte ükski nende laul varasemalt. "Ükski lugu ei ole meil nii palju kommentaare ja jagamisi põhjustanud. Palju on öeldud, et enam paremaks ei saa minna," ütles Leivo.