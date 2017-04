Liina Pulges toob lavale tüki #aastaema: inimesed võtavad elu liiga tõsiselt

Nelja lapse ema Liina Pulges tõestab monoetenduses #aastaema, et aasta emaks saamiseks ei ole ilmtingimata vaja mehega abielus olla, hoopis tähtsam on omada kaht vanaema, kolme vana-vanaema, lapsehoidjat ja tugevat närvikava.

"Minu lood on tulnud peaaegu kaheksa aasta vältel. Ehk nii kaua, kui ma olen ema olnud. Neid lugusid tuleb nii palju juurde, eriti kui sul on kaksikud, kes on eraldi lugudeallikad. Mul saab nalja läbi pisarate kodus hästi palju," kirjeldas Pulges oma emaksolemist ETV saates "Hommik Anuga".

Pulges ütles, et lavastuses püüab ta emaks olemise raskust näha läbi huumoriprisma. "Mulle tundub, et viimasel ajal inimesed võtavad kogu elu liiga tõsiselt. Kõik solvuvad ja on jube tõsised. Ma tahaks näidata nendele emadele, kellel on üks laps, kellele tundub, et on jube raske, tulge vaadake minu tükki ja pärast lähevad kergendunult koju," naljatas Pulges.

Pulges naeris, et kui mõni galerist satub tema intervjuud nägema, siis tal on kõva näitusetäis pilte oma laste pahandustest. "Ma olen jõudnud endas tõdemuseni, et ma ei lähe närvi, vaid teen pilti," ütles Pulges, kes on teinud fotosid nii mahaläinud piimast kui ka põrandale loobitud salvrättidest.

Pulges tõdes, et hoolimata huumoriga asjadesse suhtumisest väsib ta aeg-ajalt lastest ka ära. "See on igal emal samamoodi. Lapsed on nii hirmus toredad, ilma nendeta me ei kujutaks elu ette, aga kui sulle väga meeldib šokolaad ja sa seda hommikust õhtuni sööd, siis sa tahad vahepeal ikka seda kiluleiba," tõi naine näite.

#aastaema eelesietendus toimub 17. mail Tallinnas kultuuriklubis Kelm.