"Rakett 69" finalist: endasse tuleb rohkem uskuda

Tänavune "Rakett 69" finaal on eriline, sest finaalis võistlevad esmakordselt põhikooli õpilane, kelleks on Karl Vilhelm Valter ja kutsehariduskeskuse õpilane Gert Lees.

"Ma usun, et tuleb põnev finaal," lausus Karl Vilhelm ETV saates "Hommik Anuga".

Kui seni on mõlemad noormehed võistelnud ühises, rohelises tiimis, siis järgmisel laupäeval astutakse üksteise vastu. Karl Vilhem tunnistas, et Gert on olnud väga tugev vastane, kuigi saates tuli ette ka vaidlusi. "Ideed on mõlemad head, aga kumb lõpus peale jääb. Meie tiimis oli väga palju inimestel öelda, aga sa oled võistlusmomendis, sa ei saa kõike vastu võtta ja üritad teha võimalikult ruttu otsuse ära," põhjendas Karl Vilhem, miks aeg-ajalt sõnelusi tekkis.

Karl Vilhelm tõdes, et tema õppis "Rakett 69" saates mentaliteeti. ""Rakett 69" ei ole ainult saade, vaid see, kuidas sa elad," rõhutas noormees.

Gert lisas, et "Rakett 69" süstis eneseusku. "Minu jaoks õpetas see saade seda, et endasse tuleb rohkem uskuda. Kui ma alguses sinna saatesse pääsesin, arvasin ma, et ma olen üks esimesi väljalangejaid," rääkis praegune finalist.

Gert lisas, "Rakett 69" on tema elu muutnud ning Tartus tuntakse teda üsna tihti ära. "Mul on ka tulnud tööpakkumisi. Iseendasse usku on rohkem, see on ikka hea kogemus olnud," kiitis noormees.

5. mail toimuvas finaalis tuleb ehitada Rube Goldbergi masin ja see veatult tööle panna. Saate võitja pälvib 10 000-eurose stipendiumi. Kui Karl Vilhem tahaks auhinnaraha eest sõita õppereisile, siis Gert pole veel täpselt mõelnud, mida summaga teha. "Ma arvan, et sellega on hea ühel noorel iseseisvat elu alustada. Tugev summa," lausus ta.

"Hommik Anuga" saates ehitasid finalistid Eesti eurolaulikutele liikuva Eesti lipu.