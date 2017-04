Kuula: "Verona" itaaliakeelne versioon

"Paljud on küsinud, miks te itaalia keeles seda ei teinud. Meili peale oli tulnud kellegi suure fänni tõlgitud sõnad pärast seda, kui meil oli juba tehtud laul," rääkis Laura Põldvere, miks laul uue kuue sai.

Laval esinevad Laura ja Koit siiski ingliskeelse "Veronaga". "Me ikkagi jääksime selle inglise keele juurde laval. Me oleme seda nii palju laulnud itaalia keeles, et võib-olla laval käib mingi klikk ära," naeris Põldvere.

Lisaks itaaliakeelsele versioonile tuldi välja ka terve hulga euronänniga, mille hulka kuuluvad vinüülplaat, kruusid, särgid ja palju muud.

Palju on küsitud ka seda, millist kleiti Laura laval kandma hakkab. Koit tunnistas, et pole isegi veel lavapartneri kleiti näinud. "Detailid on juba enam-vähem valmis, aga kuna nad on nii nobedad tegijad, siis kleit valmib viimasel hetkel," rääkis Laura, kelle kleit on inspireeritud rahvariidemotiividest.

Eurovisiooniks valmis ka Eesti postkaart, mis filmiti rabas. "Mina käisin fotografeerimas Eesti loodust ja ilu. See oli selle mõttega, et raba näidata, mis mujal maailmas on väga teistmoodi," kirjeldas Laura. Lisaks sellele sõideti mootorrattaga, mängiti tennist ja jalutati Tallinna vanalinnas.

Eurovisioonil on kokku kuus duetti, "Veronat" ennustatakse kihlveokontorites 15. kohale ja fännid usuvad, et Laura ja Koit jõuavad lausa esikümnesse. "Võiks ju ikka saada finaali, see oleks äge. Sellest oleks kahju, kui me jääksime poolfinaalis finaali ukse taha," ütles Koit.

Teekonda Kiievise alustatakse teisipäeval ning muusikud kinnitasid, et on võistluseks valmis. "Minul on mõnus ärevus sees," tõdes Laura.

"Hommik Anuga" on ETV eetris homme, pühapäeval kell 10.00.