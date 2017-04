"Troonide mängu" väljamõeldud keelt hakatakse õpetama ülikoolis

Berkeley ülikool teatas, et dothraki keele loenguid hakkab andma keele looja David J. Peterson. Loengud stardivad sel suvel ning kestavad kuus nädalat, vahendas Independent.

Petersonil on keeletaduste magistrikraad San Diego ülikoolist. 2009. aastal paluti tal luua dothraki keel, mida räägitakse HBO fantaasiaseriaalis "Troonide mäng". Praeguseks on keelel juba üle 3000 sõna. "Ma olen töötanud üle kümne seriaali ja filmi juures. Keelest on saanud minu elu ja elatis," rääkis Peterson.

Loengutes õpetatakse, kuidas luua uut keelt ning vähem keskendutakse sõnade päheõppimisele.

Dothraki keel põhineb viiel eksisteerival keelel ning inspiratsiooni on saadud ka eesti keelest. Teised neli keelt on vene, türgi, inuktituti ja suahiili.

"Troonide mängu" uus, seitsmes hooaeg jõuab vaatajateni sel suvel. Uuel hooajal jõuab eetrisse vaid seitse uut episoodi, varem on neid olnud kuni kümme. Järgmisel aastal peaks linastuma seriaali viimane, kaheksas hooaeg kuue episoodiga, kuid HBO pole seda veel kinnitanud.