Eestlannast režissööri muusikavideo kogus päevaga mitu miljonit vaatamist

Video pealkirjaga "Ecstasy" ("Экстаз") avaldati Youtube'i keskkonnas eile ning praeguse seisuga on sellel üle kahe miljoni vaataja.

Ansambel Leningrad on Venemaa üks edukamaid kooseise. Leningrad tuli kokku 13. jaanuaril 1997. Vaatamata sellele, et raadio ja televisioon blokeerisid Leningradi laule peaaegu täielikult, sest tekstides on rohkelt ebatsensuurset sõnavara, figureeris grupp aastaks 2002 kõikides ametlikes ja mitteametlikes edetabelites ning neid tunnustati kõikvõimalike Venemaa muusikaauhindadega. Leningrad jätkab edukat karjääri praeguseni.

Eesti päritolu, kuid Venemaal elav Anna Parmas on bändiga koostööd teinud juba pikka aega. Nende koostöös sündinud muusikavideo "Eksponat" vaatajate hulk ületab saja miljoni piiri, kuid üliedukaid muusikavideoid on veelgi. Parmas, kelle isa on eestlane, on tuntud ka filmi- ja telerežissöörina, kelle tööde hulka kuuluvad teosed nagu "Two Days" (2011) ja "Kokoko" (2012).