Galerii: Dianne Reeves esines Jazzkaarel

Ameerika tippvokalisti Dianne Reeves’i esitust oli Eesti publikul võimalik nautida juba kolmandat korda. Naine on Eestis esinenud 2006. ja 2010. aastal.

Dianne Reeves on suurepärane interpreteerija ja ka mänguline scat-laulja. Lauljatari süda puudutab alati kuulajate hingekeeli, mis on temast teinud ühe hinnatuma esineja maailma lavadel. Diiva seniseid saavutusi on tunnustatud viie Grammy-auhinnaga parima jazzvokaalplaadi kategoorias.