Junk Riot liikmete lahkumisest: väsisime üksteisest ära

"Lahkus trummar Kirill, lahkus meie kitarrimängija Viktor ja siis me mõtlesime, mida teha. Veel teeme natuke edasi seda projekti. Hetkel teeme kahekesi Juliani, meie bassimehega," selgitas muusik Vadim Ivanov ETV2 saates "Eesti TOP 7".

Ivanov selgitas, et bändimehed ei suutnud enam ühiselt musitseerida. "Me olime nii kaua koos elanud ja mänginud, et ma arvan, et me väsisime üksteisest ära," põhjendas ta.

Hoolimata liikmete lahkumisest avaldas Junk Riot hiljuti uue videosingli "Опять". "See on uus. Lugu on tehtud üsna ammu, aga see on uus Junk Riot, mida ma tahan teha," tõdes Ivanov.

Mees lisas, et Junk Rioti uus plaat on valmimas ning peagi on oodata ka uut muusikavideot.