Mick Pedaja uuest muusikast: vahe on märgatav, aga käekiri jääb samaks

Muusik Mick Pedaja tunnistas, et kui kuulata tema aastataguseid laule, on vahe praeguse loominguga selgelt tajutav.

"Vahe on tegelikult märgatav, aga käekiri jääb ikka samaks. Ajas peab liikuma ja see on just äge, kui saad avada oma erinevaid külgi," rääkis Pedaja oma uuest loomingust ETV2 saates "Eesti TOP 7".

Pedaja selgitas, et loob nüüd rohkem elektroonilist muusikat ja katsetab helidega. "Aasta lõikes sa tunned suurt erinevust tegelikult. Üldiselt seda ütlevad teised, mitte ise. Vahepeal ise ei saagi aru, sest kogu aeg teed ja teed," tõdes muusik.

Alles hiljuti avaldas Pedaja uue singli "Groundz", millele on loodud ka kaunis visuaalvideo. "Ta ei ole lihtsalt pilt, seal on liikuvad asjad, mingisugused märgid, nii alguses kui ka lõpus," kirjeldas Pedaja uut videot.

Muusik lisas, et kuigi visuaal "Groundzile" on filmitud metsas, ei näe ta midagi halba, et Eesti muusikud kohalikku loodust oma muusikas ära kasutavad. "Minu arust on see okei, sest Eestis on nii ilusad metsad, mida kasutada. Sellise muusika puhul ma näen küll, et võib kasutada metsa, nii palju kui seda metsa meil veel on," põhjendas Pedaja.

Pedaja loomingut kuuleb juba 2. mail Tartu Jaani kirikus.