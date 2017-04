Tiia Toomet peab mänguasjamuuseumit oma elutööks

Toomet põhjendas ETV saates "Prillitoos", et mänguasjamuuseum on ta elutöö. "Ühes normaalses riigis on olemas teiste muuseumide hulgas mänguasjamuuseum ja miks mitte ka Eestis, sest meie tahtsime saada ka normaalseks riigiks," rääkis muuseumi endine juhataja Toomet.

Näitusel on eksponeeritud Tiia Toometi nukukogusse kuuluvad rahvapärased nukud ja mänguasjad nii Eestist kui ka teistest maadest. "Seda ma olen teinud viimased paar aastat ja see on hästi vahva olnud. Kui sa lähed reisile, tahaksid sa midagi kaasa tuua, aga mina alati otsin hästi pisikesi asju," rääkis Toomet, kuidas ta nukkude kogumiseni jõudis.

Toomet lisas, et kollektsionääriks ta hakanud pole, sest see nõuab liialt aega ja raha. "Muu elu tuleb ära unustada," selgitas ta.

Muuseumis esitles naine ka oma raamatut "Vanaduse võlud", kus ta räägib vanaduse positiivsest poolest. "Need on minu mõtted. Targad või rumalad, need on minu omad," kirjeldas naine raamatut.