Chris Rea esineb Nordea kontserdimajas

1970. aastate lõpust esineva Chris Rea tuntumate lugude hulka kuuluvad "Road to Hell", "I Can Hear Your Heartbeat", "Josephine", "On the Beach", "Driving Home for Christmas" jpt.

Sel sügisel naaseb Chris Rea uue albumiga "Road Songs for Lovers", mis koosneb rokiballaadidest. Värske plaadi ilmumise puhul siirdub Rea ka Euroopa turneele, mille raames esineb ta ka Eestis, tuuril saab kuulda nii lugusid uuelt plaadilt kui ka lugusid tema aastakümnete pikkusest karjäärist.

Chris Rea kontsert toimub 10. novembril Nordea kontserdimajas.