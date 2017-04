Eliis Pärna esitleb kontserdil uusi laule

Lisaks saab esimest korda live’is kuulata ka teisi Eliisi ja Meelis Meri koostöös valminud lugusid.

"Minu jaoks on tegemist väga erilise õhtuga, sest esitan esmakordselt laval elektroonilist muusikat koos just selle projekti jaoks loodud bändiga. Lisaks oli meil novembris põnev Maroko reis, millest sündis minu esimene muusikavideo. Ootan juba, et saaksin neid emotsioone kõigiga jagada," sõnas Eliis.

Lavale astuvad Eliis Pärna, Henri Kuusk ja Meelis Meri. Muusikavideo "Freedom" autorid on Sander Allikmäe ja Mart Vares.

Uksed avatakse 4. mail kell 20.00, kontsert algab kell 21.00.