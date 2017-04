93-aastane Richard Rooden tegi oma 66. orienteerumishooaja avastardi

Suuri eesmärke Richard Rooden enne orienteerumishooaja avastarti ei seadnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mul on eesmärk praegu, et mõnes punktis käin, et rahvast, kes orienteeruma tuleb, teretada, et nendega saaksin kontakti hoida," rääkis Rooden.

Esimene kokkupuude orienteerumisega oli mehel 1952. aastal.

"Meil kaevanduses oli Endel Metsalu, kes võttis tühja paberi, käis ja joonistas metsas kaardid, millega saigi võisteldud. Mulle meeldib orienteerumise juures värske õhk ja metsaõhk," ütles Rooden.

Spordimees tunnistas, et vererõhk mõnikord ikka tembutab, kuid töö ja treeningud aitavad vormis hoida.

"Ikka põllutööd teen - põllulapike on ja aed on maja juures. Ikka tööd tuleb teha. Eks ma ikka mõnikord sörgin ka. Talvel oli mul endale tehtud pargis suusarada, hea üle tee minna," rääkis ta.

Rahvaspordiklubi Jõhvikas presidendi Anne Jundase sõnul on teeneka spordimehe eeskuju nakatav.

"Sinivoorel oli ükskord võistlus ja ma istusin autos. Vihma kallas, jube ilm ja ma mõtlesin, kas ma lähen või ei lähe ning siis ma vaatsin - tuli Riks autost välja, riided selga ja läheb. Siis tuli ka Ella Välk, kes sel ajal veel käis orienteerumas, ning ka riided selga ja läks. Siis mul hakkas häbi, mõtlesin, et kuidas nemad lähevad, kuid mina vaatan pealt, ei saa ju niimoodi," rääkis Jundas.

Oma lemmikalaks peab Richard Rooden suusatamist, kus ta esimese võistluse pidas Narvas 1941. aastal. Eesti meistrivõistlustelt on ta medali saanud aga hoopis poksis.