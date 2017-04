Marja Kallasmaa istutas keeletammikusse omanimelise puu

Wiedemanni keeleauhinna žürii liikme Kadri Sõrmuse sõnul hinnati laureaadi valikul Marja Kallasmaa panust eelmisel aastal ilmunud Eesti kohanimeraamatu koostamisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Natuke enam kui kuuest tuhandest kohanimeartiklist selles raamatus peaaegu pooled on Marja Kallasmaa kirjutatud. See on väga suur panus," ütles Sõrmus.

Laureaat ise jäi tagasihoidlikuks.

"See auhind tuli mulle selles mõttes üllatusena, et ma olen nüüd vanemast peast jäänud rohkem kabinetiteadlaseks. Noores põlves ma käisin küll kohanimesid kogumas ja olin aktiivsem suhtleja," rääkis Kallasmaa.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla ei karda, et pärast haldusreformi keelepäeva pidamine hääbub, sest traditsioonid on olulised.

"Eriti maapiirkondades, kus inimeste identiteet sõltub sellest, millised traditsioonid on ja kuidas neid edasi kantakse," ütles Kesküla.

Tänane puu on keeletammikus arvult 39. Lisaks Wiedemanni keeleauhinna laureaatidele on sinna puid istutanud Eesti presidendid.