Mai Palling õppis kohvi peale joonistama

Barista Mihkel Jürimaa tõdes, et kohvikunsti oluline osa on piim. "ABC piima puhul on see, et see piim peab olema hästi viskoosne ja hästi hea tekstuuriga. Kui sul on piim liiga vahune, siis ei teki peenikesi jooni, millega sa teed lehti või tulpi ja samas ei tohi piim ka liiga vedel olema," selgitas Jürimaa ETV saates "Ringvaade".

Palling pidi tunnistama, et kohvikunsti tuleb harjutada kindlasti rohkem kui kolm korda. "Harjutamine teeb meistriks," võttis Palling kogemuse kokku.

Tallinn Coffee festival toimub 28. ja 29. aprillil Kultuurikatlas nii professionaalidele kui ka lihtsalt kohvisõpradele. Lisaks erilistele kohvidele saab uudistada ja maitsta muidki kuumi jooke, näiteks teed, chaid ja kakaod, aga ka siirupeid ning muid kohvi sisse sobivaid tooteid, lastele on avatud kokakool.