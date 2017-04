Taimi Paljak halvas ilmas kliimasoojenemist ei süüdista

Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituudi sünoptik Taimi Paljak selgitas, miks tänavune kevad on niivõrd külm ning lohutas, et suvi võib kõigest hoolimata soe tulla.

"27. aprillil 1988 oli maas paks lumi, ööd olid miinuses, päevad napid 2-3 kraadi. 1997-1999 olid väga nirud ja külmad maikuud, teisel aastal aprillikuu. Lohutuseks võib öelda, et suveks läks ikkagi soojaks ja suvel polnudki väga viga. Kui nüüd ilm natukenegi seda rada järgiks, siis suvi võib tulla päris kena," kirjeldas Paljak ETV saates "Ringvaade".

Samas tunnistas Paljak, et ükski aasta ei ole ilma poolest täpselt sama. "Praegu tuleks seda öelda, et ei saa võtta aastat, mis on siiani väga sarnane olnud ja selle järgi suve ennustada. Sageli need ei pea enam paika," tõdes Paljak.

Paljak lisas, et praegu on ka Euroopas väga ekstreemseid nähtusi, kus soe vaheldub jäise külmaga. Samas rõhutas naine, et külmas ilmas ei tohiks süüdistada kliimasoojenemist. "Ma siiski ei jagaks seda kliimasoojenemise reel sõitu pidevalt. Tegelikult on kogu aeg olnud perioodilisus ilmades ja on ka olnud külma-soojalaineid," ütles Paljak.

Paljak lisas, et tänavuse maikuu esimene nädal tuleb soe, kuid seejärel on taas külma oodata. "Ehk siis mai lõpupoole on ka sooja loota, aga see on alati selline pokkerimäng," tõdes Paljak.