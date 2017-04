Galerii: Trumpi valitsemise tähtpäev tõi tänavatele sada vabadussammast

Sada inimsammast kogunes tänasel päeval Londonisse, USA saatkonna ette.

"Kõigest saja päevaga on president Trump teinud kirjeldamatut kahju USA-s, kus inimõiguste eest seismise reputatsioon on kõike muud kui täiuslik. Kui vabadussammas millelegi viitab, siis sellele, et seista inimeste eest, kes on pidanud taluma sõdu ja tagakiusamist. On kahju, et president Trumpi valitsus hoolib nii vähe sellest, mida vabadussammas tähendab," rääkis organisatsiooni juht Kate Allen.