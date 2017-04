Mai on ETV2-s taas keskkonnakuu

Tänavu on teemade seas põlisrahva suhe lääne tsivilisatsiooniga, inimtegevuse mõju meie planeedile, suhkru tarbimine, magevee tootmine, plastiku teekond ookeanides, moetööstuse ahnus, kliimamuutused konfliktide tekitajana, küttimine kui hobi.

Avafilm "Safari" maalib iroonilise ja vapustava pildi Aafrika jahiturismist ning verejanulist hobi harrastavatest lääne turistidest. Paljud meist on arvanud, et see šokeeriv lõbu on ammugi jäänud minevikku, kuid filmi autorid näitavad, millised on lood tegelikkuses. Provokatiivses filmis õigustavad jahituristid oma kirge muuhulgas väitega, et see õpetab inimesi loodust austama.

Mõjuva pildikeelega Prantsuse dokumentaalfilm "Aastaajad" jutustab sellest, kuidas inimene ja loodus on aastatuhandete vältel külg-külje kõrval elanud, ning kuidas see kõik tänaseks muutunud on.

Toitumine võetakse tähelepanu alla "Suhkrufilmis". See on lõbusas võtmes Austraalia dokumentaalne eksperiment, kus autor ise katsetab suhkru mõju oma organismile.

Sooja ja humoorika teekonnafilmi "Vaimude maa" peategelased on Namiibia bušmanid, maailma ühe vanima kultuuri esindajad. Tavaliselt käivad turistid üle ilma Aafrikas kohapeal põlisrahvaid vaatamas. See film näitab aga, kuidas bušmanid sõidavad Euroopa südamesse, et uurida tsivilisatsiooni hüvesid nautivate eurooplaste elu.

Oscari võitja Leonardo di Caprio toodetud dokumentaalfilmis "Enne veeuputust" vaadeldakse inimtegevuse mõju keskkonnale. Kuulatakse ära maailma tipp-poliitikud, teadlased ja looduskaitseaktivistid, et jõuda põhjapanevate järeldusteni.

Möödunud aastal valminud film "Saagu vesi" jälgib entusiastlikku inseneri Bill Wattsi, kes töötab juba mõnda aega selle nimel, et muuta merevesi kasutuskõlblikuks mageveeks.

Meelelahutuslikus dokumentaalis "Alex James: kuidas pidurdada kiirmoodi?" uurib kuulus Briti muusik, kuidas ja millest meie rõivad valmivad, ning kas kiirmoe saaks asendada säästlikuma rõivatootmisega.

Filmiga "Kadunud plasti saladus" otsitakse vastuseid küsimusele, kuhu kaob ookeanidesse sattunud plastprügi. Teadlased uurivad väidet, et see laguneb tillukesteks osakesteks, ja võib nõnda ilmuda meie toidulauale.

Äsja valminud dokfilmis "Tagajärgede ajastu" leitakse tõendeid selle kohta, et kliimamuutused, ehk vee- ja toidupuudus ning üha sagenevad looduskatastroofid, põhjustavad poliitilist ebastabiilsust. See hämmastav uurimus seostab kliimamuutused ja sõjalised kokkupõrked.

1. mai õhtul on ETV eetris film "Armastuse maa", mis juhatab sümboolselt sisse ETV2 keskkonnakuu. Keskkonnakuu dokumentaalfilmid on ETV2 ekraanil teisipäeva õhtuti kell 22.05 ja neljapäeva õhtuti kell 20.

Mõtlemapanevaid keskkonnakuu dokfilme näitab ETV2 maikuu teisipäeva ja neljapäeva õhtuti.