Tommy Cash Briti väljaandele: tahaksin olla Kanye East

Tommy Cash avaldas Briti väljaandele i-D, et tema suurim mõjutaja muusikas on olnud Kanye West.

"Ma tahaksin olla Kanye East. Tegelikult, Kanye alustas suurepärase, innovaatilise muusikuna, ta oli tulevikule mõtlev nii riietuses kui ka ideedes - lihtsalt geenius. Ma tahan olla suurepärane kõiges, mida mina teen. Ma tahan teha muusikat perfektselt ja luua maailma, mida inimesed pole varem näinud," rääkis Cash väljaandele.

Cash lisas, et tema mõjutajateks on olnud ka Nas, Eminem, Missy Elliott ja Marilyn Manson, kuid suurim eeskuju on siiski Kanye West. "Kanye õpetas mulle, et oma unistustesse tuleb uskuda. See on asi, millega ta inspireeris mind juba enne muusikat," tõdes Cash.

Cash avaldas väljaandele, kuidas on läinud tema tuur Euroopas ning avaldas ka tulevikuplaane. "Tuuritamine on olnud õnnistus. See ei ole lihtsaim asi, mida teha, sest võtab emotsioone ja energiat, kuid ma armastan oma fänne ja tahan neile esineda. Eelmine tuur oli väiksem, aga praegune on palju raskem, see on tase kõrgemal. Kui tuuritamine oleks Super Mario mäng, siis ma arvan, et praegune oleks tase neli või viis," tõdes Cash.

Hoolimata rohketest kontsertidest on muusikul olnud aega ka stuudios käia. "Ma saabusin just Londoni stuudiost ja ma töötan suurepäraste inimestega. Ma ei saa öelda, kellega, aga ma olen väga elevil. Ma olen nagu väike laps, sest kui sa kohtud oma iidolitega ja inimestega, kellele sa oled alt üles vaadanud, siis see on pöörane," paljastas Cash.

Tommy Cashi täispikka intervjuud väljaandele saad lugeda siit.