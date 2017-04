Julia Samoilova esineb Eurovisiooni toimumisajal Krimmis

Samoilova on Krimmi Sevastopolisse esinema oodatud 9. mail, Venemaa võidupühal. Samal päeval toimub Eurovisiooni esimene poolfinaal, vahendas euroblogi Eurovoix TASS-i.

Linna esindaja Vjatšeslav Gladkovi sõnul on sümboolne, et Samoilova astub Krimmis üles samal päeval, mil Ukrainas stardib Eurovisiooni lauluvõistlus. Lauljatar pidi Eurovisioonile sõitma palaga "Flame Is Burning".

Märtsis teatati, et Ukraina julgeolekuteenistus SBU kehtestas lauljanna suhtes sissesõidukeelu, sest ta esines 2015. aastal Venemaa poolt annekteeritud Krimmis. SBU kinnitusel on lauljanna suhtes kehtestatud kolmeks aastaks sissesõidukeeld, mis tähendab, et lauljatar ei pääse Krimmis toimuvale Eurovisioonile.

SBU on musta nimekirja lisanud veel umbes 140 Venemaa artisti ning sageli on põhjuseks just annekteeritud Krimmi külastamine ilma Kiievi kooskõlastuseta.

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad Kiievis 9. ja 11. mail ning finaal 13. mail. Ukraina võitis möödunud aasta Eurovisiooni lauluga "1944", mis räägib krimmitatarlaste küüditamisest Krimmi poolsaarelt 1944. aastal.