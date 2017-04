Tartu Popi ja Roki Instituut esines Ameerikas: fännibaas üha kasvab

"Võib tunduda mõnevõrra kummaline, et me esineme Ameerika raadiotes ja et meie muusika levib Ameerikas, arvestades et meie muusika on puhtalt eestikeelne. Me oleme ise aru saanud, et see annab mingit eksootikat muusikale juurde," selgitas Reidolf Raadio 2 saates "Eetris on Koit Raudsepp", miks nende muusika välismaalasi kõnetab. Reidolf lisas, et ansambli muusikat mängitakse erinevates raadiojaamades üle Ameerika, aga ka Prantsusmaal ja Inglismaal.

Alles hiljuti avaldas bänd Ameerika plaadifirma Minty Fresh alt oma uue albumi "Sfääride muusika", mida esitleti nii San Franciscos kui ka New Yorgis. Ühtlasi sattusid kõik kaheksa bändiliiget esinema kohalikku raadiojaama WFMU. "Andsime seal terve tunniajase saate, saate autoriks oli Joe McGasko ning seal saates oli meil viie loo live, intervjuu ja veel varasemast loomingus mõned palad. Päris huvitav turnee oli kokkuvõtteks," kiitis Reidolf Ameerikas tuuritamist.

Reidolf lisas, et hoolimata bändiliikmete suurest arvust said ookeani taga käia kõik TPRI muusikud. "Meil on väga palju toetajaid olnud alates kultuuriministeeriumist, Tartu linnavalitsusest ja Eesti muusika ekspordist, et nad kõik on oma õla alla pannud ja omalt poolt toeks olnud, et nii palju liikmeid saaks esineda Ameerikas," rääkis Reidolf.

1993. aastal Chicagos loodud USA plaadifirma Minty Fresh, mis on muuhulgas pannud aluse näiteks Rootsi ansambli The Cardigans rahvusvahelisele karjäärile, sõlmis 2013. aasta alguses TPRI-ga viieaastase lepingu albumite "Madise margikogu" (Forwards) ja "Biidermeier-psühhedeelia" (Seksound) väljaandmiseks ja levitamiseks üle maailma. Uus album "Sfääride muusika" ilmus TPRI esimese vinüülplaadina.