Teletorn rändab tagasi Nõukogude aega

Näituse jaoks on lugusid kogunud näitlejad Erki Laur ja Tarmo Männart. Lisaks paljudele rekvisiitidele saab näha ka näituse tarbeks üles ehitatud realistlikku 1970.-1980. aastate stiilis keskmise eestlase korterit.

Näituse autorid tõid välja 1970. ja 1980. aastateks, millele nad oma näituses keskenduvad, olid nõukogude inimesed kohandunud süsteemiga, milles tuli elada. "Olid leitud viisid võimalikult mugavaks äraolemiseks ja toimetulekuks, oldi leidlikud, loomingulised ja nutikad," selgitasid nad ja tõdes, et poelettidel olev kaupa defitsiit ei tähendanud, et kodudes neid asju polnud. "Kui vaja, tehti ise, süsteemi sees hakkamasaamisega kaasnes piisav kogus absurdi. Meid huvitas just see osa.”

Näituse kuraator Katrin Sipelgas lisas, et viimase nelja aasta jooksul on ta teinud kaks filmi, mille tegevus toimub 1980. aastatel. "Ilmselt on aeg küps, et tagasi vaadata," nentis ta ja lisas, et järjest raskem on leida rekvisiite, mis olid selle aja märgiks. "See näitus täidab ka missiooni koguda ja säilitada esemeid, mis on paljudel liikunud kodust suvilasse ja sealt lõkkesse."

"Tallinna Teletorni juured on sügaval Nõukogude ajas ning ka selle uhke ehitise valmimine nõudis paljude inimeste leidlikkust ja pealehakkamist. Usun, et see näitus pakub hea võimaluse põlvkondade vaheliseks diskussiooniks ja samas toob ka äratundmist, et tänane Eesti on elamiseks palju mõnusam,” avas Teletorni juht Riina Roosipuu Teletorni ja näituse ühiseid jooni.

Näitus "Banaane ei ole. Ajareis Nõukogude argipäeva" on Teletornis avatud 30. septembrini 2017.